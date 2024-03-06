- Gündem

İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaşarak sabah saatlerinde durma noktasına geldi.

İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı mask
İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı
Haber albümü için resme tıklayın

Murat KORKMAZ-Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL,

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış ve kentin bazı noktalarında meydana gelen trafik kazaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İşlerine ve okullarına gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı. D-100 Karayolu Kartal mevkiinde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Bahçelievler mevkiinde, Ankara istikametinde yağmurun da etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Saat 11.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56'ya geriledi.

# istanbul, Ankara, Trafik, için, her, saat

06 Mar 2024 - 11:09 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL