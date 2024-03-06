İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı

Murat KORKMAZ-Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL,
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış ve kentin bazı noktalarında meydana gelen trafik kazaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İşlerine ve okullarına gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı. D-100 Karayolu Kartal mevkiinde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.
D-100 Bahçelievler mevkiinde, Ankara istikametinde yağmurun da etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Saat 11.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56'ya geriledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.