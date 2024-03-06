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Gaziantep’te konteynerda yangın

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde deprem konutlarının inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın diğer konteynerlere de sıçradı.

Gaziantep’te konteynerda yangın mask
Gaziantep’te konteynerda yangın
Gaziantep’te konteynerda yangın
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde deprem konutlarının inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın diğer konteynerlere de sıçradı. Yangında 5 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece geç saatlerde Yeşilyurt Mahallesi’nde depremzede vatandaşlar için yapımı devam eden konutlarda çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Bir konteynerde elektrik kontağı kaynaklı çıktığı öne sürülen yangını fark eden işçiler itfaiyeye bilgi verdi. Kısa sürede diğer konteynerlere de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 5 konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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06 Mar 2024 - 11:08 DHA Gaziantep- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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