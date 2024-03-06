Gaziantep’te konteynerda yangın

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde deprem konutlarının inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın diğer konteynerlere de sıçradı. Yangında 5 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece geç saatlerde Yeşilyurt Mahallesi’nde depremzede vatandaşlar için yapımı devam eden konutlarda çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Bir konteynerde elektrik kontağı kaynaklı çıktığı öne sürülen yangını fark eden işçiler itfaiyeye bilgi verdi. Kısa sürede diğer konteynerlere de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 5 konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.