Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattının İstanbullulardan ilgi gördüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile 8,3 kilometrelik hattın modernize edildiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "Bu hat, 140 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet vermişti. Atıl kalan bu hattı, gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak bambaşka bir yapıda 8 istasyonlu hem demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir proje olarak yeniden İstanbul'a kazandırdık" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında ayrıca; 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu yapıldığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeşil alan, 22 adet kara yolu ve yaya alt geçidi inşa ederek İstanbul halkına katkı sunduk. Bölgenin çehresini değiştiren sosyal alanları sayesinde daha 1 hafta önce açılmasına karşın İstanbullu vatandaşlarımızdan büyük ilgi gördü" dedi.

'YEŞİL ALANI KULLANANLARIN SAYISI 100 BİNLERİ AŞTI'

Açılışın ardından tren hattını ilk gün 10 binin üzerinde vatandaşın kullandığını, ikinci gün ise 13 binin üzerine çıktığını vurgulayan Uraloğlu, hattın 1 hafta içerisinde 80 bin 446 kişi tarafından kullanıldığının altını çizdi. Bakan Uraloğlu, 215 bin metrekarelik çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresini demir yolu ulaşımı için kullandıklarını, geri kalan 122 bin 550 metrekarelik kesimi ise yaya yürüme alanı, bisiklet, skuter parkuru gibi rekreasyon alanları olarak düzenlendiklerini anlatarak, "11 yıl sonra hizmete alınan Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattını, İstanbullu vatandaşlarımız çok sevdi. Her gün 11 bin 500'e yakın vatandaşımız bu hattı kullandı. Ancak İstanbullu vatandaşlarımızın yaya olarak kullanımına açtığımız bu yeşil alanı kullanan vatandaşımızın sayısı 100 binleri aştı" açıklamasında bulundu.