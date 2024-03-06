- Asayiş

Maltepe'de 4 katlı binada yangın

İstanbul Maltepe'de 4 katlı binanın giriş katında başlayan yangın sonucunda üst katlar duman altında kaldı. Binadaki bazı sakinler kendi imkanlarıyla tahliye olurken, 2 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kediye oksijen maskesi takılarak kalp masajı yapıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Maltepe'de 4 katlı binada yangın mask
Maltepe'de 4 katlı binada yangın
Maltepe'de 4 katlı binada yangın
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Zümrütevler Mahallesi Cem Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katında saat 09:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlar dumanla doldu. Dumandan etkilenen bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken bazıları da üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Üst katlarda mahsur kalan 2 kişi itfaiyenin yardımıyla binadan çıkarılarak ambulansa teslim edildi. Dumandan etkilenen iki vatandaşa oksijen verildi.

DUMANDAN ETKİLENEN KEDİ KURTARILAMADI

Yoğun dumandan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Duman nedeniyle baygınlık geçiren kediyi itfaiye fark ederek dışarı çıkardı. Ekipler, kediye oksijen maskesi taktıktan sonra kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kedi kurtarılmadı.

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06 Mar 2024 - 11:05 DHA İstanbul/ Maltepe- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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