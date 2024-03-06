Maltepe'de 4 katlı binada yangın

Zümrütevler Mahallesi Cem Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katında saat 09:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlar dumanla doldu. Dumandan etkilenen bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken bazıları da üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Üst katlarda mahsur kalan 2 kişi itfaiyenin yardımıyla binadan çıkarılarak ambulansa teslim edildi. Dumandan etkilenen iki vatandaşa oksijen verildi.
DUMANDAN ETKİLENEN KEDİ KURTARILAMADI
Yoğun dumandan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Duman nedeniyle baygınlık geçiren kediyi itfaiye fark ederek dışarı çıkardı. Ekipler, kediye oksijen maskesi taktıktan sonra kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kedi kurtarılmadı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.