Büyükçekmece'de muhtarlık binası törenle açıldı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Mahallesi muhtarlık binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şu ifadeleri kullandı: "Muhtarlıklar demokrasinin eşiğidir, ilk adımıdır. Mahalle muhtarlığımız hayırlı olsun. Muhtar kardeşimi tebrik ediyorum. Çocuklar gelsin burada ders çalışsın. En az 10 çocuğun ders çalışabileceği bir yerdir. Bütün muhtarlarımıza ve muhtar adaylarımıza ayrı ayrı başarılar diliyorum" dedi.

"SİZİN SAYENİZDE BENZERSİZ BİR KÜTÜPHANE YAPTIK"

Atatürk Mahallesi Muhtarı Serpil Uçak konuşmasında şunları söyledi: "Muhtarlık binamız çok eskimişti. Sağ olsun Hasan Akgün bu konuda her zaman bize yardımcı oldu. Binamızın bitişiğinde bir trafomuz vardı. Onun kaldırılmasında büyük emekleri oldu. Trafo binamızdan kalkınca yeni muhtarlık binamız çok güzel bir şekilde yapıldı. Ben de sizin sayenizde buraya benzersiz bir kütüphane yaptım. İçinde bin 100 tane kitabımız var. Hepinizi beklerim, burası bizim yuvamız. Başkanım sizlere çok teşekkür ederiz."