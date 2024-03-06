Havuzda, su semendiri

Bartın'da Kent merkezindeki özel bir rehabilitasyon merkezinin bahçesindeki 10 metre uzunluğundaki süs havuzunu temizlemek isteyen personel, havuz içinde daha önce görmedikleri canlılar olduğunu fark etti. Personel, durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekipler, havuzda inceleme yaptı. İncelemede, havuzdaki canlıların nesli tehlike altında olan Anadolu şeritli su semenderi olduğunu belirlendi. Ekipler, yağmur suyu ile doğal ortamı oluşan süs havuzundaki 30 semenderin bulunduğu yerde kalmasına karar verdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.