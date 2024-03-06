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Havuzda, su semendiri

Bartın'da bir rehabilitasyon merkezinin bahçesindeki süs havuzunda, nesli tükenme tehlikesi altında olan 30 Anadolu şeritli su semenderi bulundu.

Havuzda, su semendiri mask
Havuzda, su semendiri
Havuzda, su semendiri
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Bartın'da Kent merkezindeki özel bir rehabilitasyon merkezinin bahçesindeki 10 metre uzunluğundaki süs havuzunu temizlemek isteyen personel, havuz içinde daha önce görmedikleri canlılar olduğunu fark etti. Personel, durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekipler, havuzda inceleme yaptı. İncelemede, havuzdaki canlıların nesli tehlike altında olan Anadolu şeritli su semenderi olduğunu belirlendi. Ekipler, yağmur suyu ile doğal ortamı oluşan süs havuzundaki 30 semenderin bulunduğu yerde kalmasına karar verdi.

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06 Mar 2024 - 10:21 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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