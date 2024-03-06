Poşette cenin bulundu

Esenler Havaalanı Mahallesi'nde bir park içerisinde saat 22.00 sıralarında cenin bulundu. İddiaya göre, park içerisinde ağaca asılı olan poşet ile oynayan kediler, poşeti yırtarak çöplerin dökülmesine neden oldu. Park içerisinde yürüyüş yapan vatandaşlar yerdeki çöpleri toplarken, başka bir poşet içerisine bırakılan cenini fark etti. Bunun üzerine polise haber verildi. Parka gelen polis ekipleri, çevreyi emniyet şeridi ile kapatarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenin delil torbasına konularak kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.