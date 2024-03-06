Hauser, yeniden istanbul'da

Dünya çapında 1 milyar dinlenme ve 4 milyar video görüntülemesini aşan benzersiz bir hayran kitlesine sahip olan Hauser, 14 Ağustos Çarşamba akşamı Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek. Geçtiğimiz yıl da İstanbul'da yoğun ilgi gören Hauser, klasik pop ve rock müziğin köklü geleneklerinden oluşan geniş bir repertuarla sahne alacak.

Sanatçının 2020 yılında çıkardığı ve büyük beğeni toplayan 'Classic' albümünün devamı niteliğindeki en yeni albümü 'Classic II', viyolonselin etkileyici yeteneklerini sergilemek için ustalıkla düzenlenmiş 18 unutulmaz melodiden oluşuyor. Robert Ziegler yönetimindeki saygın Londra Senfoni Orkestrası ile kaydedilen ve Robin Smith'in düzenlemelerini içeren albüm, klasik başyapıtları zarif yeni formlarda yeniden tanımlamayı vaat ediyor.

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