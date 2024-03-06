Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yakacak malzeme toplarken, geri manevra yaparken, kamyonun altında kaldı. Kaza dün akşam saatlerinde ilçenin Kovanlı Mahallesi Kumbarlı mevkisinde meydana geldi. A.K.S.’nin geri manevra yaptığı 61 ACM 554 plakalı toprak yüklü kamyon, yol kenarında yakacak malzeme toplayan Ayşe Kum’a çarptı. Durumu fark eden çevredekilerin uyarısı üzerine şoför aracı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Ayşe Kum’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe Kum’un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Polis, kamyon şoförü A.K..S.’yi gözaltına aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.