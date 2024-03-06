Yerel seçim çalışmaları kapsamında Muhammed Mustafa İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret eden İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Esenyurt’ta ciddi bir göç problemi olduğunu ifade eden Yıldız, “Esenyurt, yabancıların çok fazla olduğu bir yer ve ciddi bir göç alıyor. Birçoğu da vatandaşlık almayan göçmenlerden oluşuyor. Esenyurt’u gezdiğimde çok garip bir durumla karşılaşıyorum. Göçmenler, birçok yerde dükkan açmışlar, örgütlenmişler. Esenyurt esnafı bu durumdan rahatsız ve onların olduğu sokaklardan geçmeye korkuyorlar. Burada yapacağımız tek şey var. Yabancıların yüzde 80’ini göndereceğiz. Her Türkiye vatandaşı gibi vergisini ödüyorsa, kanunlara uymuşsa ve usulüne uygun ruhsat ile dükkan açmışsa kalabilir ama diğerleri gönderilmeli. Çünkü Esenyurt artık bunu kaldırmıyor” ifadelerini kullandı.

“MAHALLE MAHALLE DOLAŞARAK, HALKIN SORUNLARINA GÖRE PROJELER HAZIRLADIM”

AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin adaylarıyla televizyonda tartışmak istediğini ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

“Keşke projelerimizi çıkıp, anlatabilsek. Çünkü iki adayın da ellerinde doneleri yok. Bir tanesi bakan projeleri üzerinden konuşuyor, diğeri de İmamoğlu ile mevcut belediyenin yarım bıraktığı projeleri anlatmaya çalışıyor. Ben 10 yıldır adaylığa hazırım. Özellikle yerinde tespit ile mahalle mahalle dolaşarak, halkın sorunlarına göre projeler hazırladım. Kentsel dönüşüm, kapalı pazar, kreş, taziye evi, yaşlı bakım evi gibi projelerimiz var. Hayvan barınaklarının yanı sıra tatile giden vatandaşlarımız için hayvan pansiyonu projemiz de var.”

‘ESENYURT’U MUHTARLA İLE YÖNETMEK İSTİYORUM’

Yıldız, “Herkes ‘Muhtarlar neden var ne işe yarıyorlar?’ diyor. Muharrem Yıldız’ın başkanlığında muhtarlara çok ihtiyaç var. Esenyurt’u muhtarlarla yönetmek istiyorum. Mahallelerde muhtarların birimlerini genişletmek ve mahalledeki belediye birimlerini çoğaltmak istiyorum. Muhtarları da bu konuda yetkilendirsek ve mahalledeki birimleri oluşturursak yerinde hizmet edeceğiz. O mahallede ihtiyaç duyulan kişileri, orada oturan kişilerden oluşturacağız. Kendi mahallesinde çalışan, personel ve esnafın kendi içinde döngü sağması için. Üniversite kazananlara 1’inci yıl boyunca burs vereceğiz. Ev hanımlarıyla da ilgili projelerimiz var. Esenyurt deprem bölgesi, ben Esenyurt’a geldiğimde geniş tarlalar vardı. Şu an belediye başkan adayı olarak kent meydanı neresi olmalı planlayamıyorum. O kadar çirkin bir yapılanma var ki yeşil alan kalmamış. Ufacık bir meydan kalmış. Bununla ilgili projeler yaparsak, Esenyurt’u trafik sorunundan çözüp, kent meydanı oluşturacağız. Bununla birlikte depreme dayanıklı, konforlu bir alan oluşturacağız. Bunların hepsi ancak kentsel dönüşümle başarabiliriz” ifadelerini kullandı.