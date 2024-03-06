İTÜ'de yangın

Hasan YILDIRIM\/ \u0130STANBUL\n\n\n\u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi Ayaza\u011fa kamp\u00fcs\u00fcnde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yang\u0131na m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.\n\n
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.