- Asayiş

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkarak önce bariyere, ardından da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Halil Bedük (49), yaşamını yitirdi. 

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü mask
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Kaza, saat 23.30 sıralarında Altınyol Caddesi Adnan Kahveci Üst Geçidi yakınında meydana geldi. İbrahim Halil Bedük yönetimindeki 09 AEK 316 plakalı otomobil, Konak yönünden Bayraklı istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce bariyerlere, daha sonra ise aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yan yola kavrulurken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye  sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, sıkıştığı otomobilden çıkarılan Bedük, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Bedük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İbrahim Halil Bedük'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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06 Mar 2024 - 06:11 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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