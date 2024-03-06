Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 23.30 sıralarında Altınyol Caddesi Adnan Kahveci Üst Geçidi yakınında meydana geldi. İbrahim Halil Bedük yönetimindeki 09 AEK 316 plakalı otomobil, Konak yönünden Bayraklı istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce bariyerlere, daha sonra ise aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yan yola kavrulurken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, sıkıştığı otomobilden çıkarılan Bedük, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Bedük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İbrahim Halil Bedük'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.