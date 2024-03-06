AYM Başkanvekilliğine Kadir Özkaya yeniden seçildi

AYM Başkanvekili Kadir Özkaya'nın görev süresinin 4 Nisan'da sona erecek olmasına ilişkin AYM Genel Kurulu'nda Başkanvekilliği seçimi yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Özkaya, tüm üyelerin oyunu alarak yeniden AYM Başkanvekili oldu.

Özkaya, 12 yıllık AYM üyeliğinin sona ereceği 18 Aralık 2026 tarihine kadar görevini yürütecek.