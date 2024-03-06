- Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni kararlar

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca yapılan açıklamada, sıkı para politikasını destekleyen yeni kararlar alındığı, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2’ye, Türk Lirası ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının ise yüzde 2’ye indirildiği belirtildi. 

Merkez Bankası'ndan yeni kararlar mask

Merkez Bankası'nca, sıkı para politikasını destekleyen yeni kararlar aldığını açıklandı. Açıklamada, "Kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verilmiştir" denildi. 

Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla, menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışıldığı vurgulandı. Açıklamanın devamında, "İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri ile kamu kuruluşlarına ve deprem bölgesine yönelik krediler bu sınırlamadan muaf tutulmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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06 Mar 2024 - 03:52 DHA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Dha Ajansı

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