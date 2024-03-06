"Neye ihtiyaç varsa önce onu karşıladık”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında Ankara’nın ilçelerinde gerçekleştirdiği Seçim Koordinasyon Merkezi açılışlarında halkla buluşmaya devam ediyor.

Yavaş, Balâ ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını CHP’nin Balâ Belediye Başkan Adayı İsa Kaplan ile birlikte gerçekleştirdi. Yavaş’ı büyük bir coşkuyla karşılayan Balâlılar, “Kara Gün Dostu Adam Hoş Geldin”, “Köylüyü Unutmadın Köylü de Seni Unutmayacak”, “Sen Ankara’ya Aşık Biz de Sana”, “Köylünün Kalbini Çalan Başkan”, “Balâ Seninle Başkanım”, “Rekor Oyla Seçeceğiz Seni” pankartları açtı.



“NEYE İHTİYAÇ VARSA ÖNCE ONU KARŞILADIK”

Seçildikten sonra rozetini çıkarıp nereden az oy, nereden fazla oy aldığına bakmadan Ankara’nın her yerine eşit hizmet uyguladığını vurgulayan Yavaş, Ankara’da ben yaptım oldu zihniyetini de değiştirip kararları ortak akılla aldıklarının altını çizdi. Açık ihaleler yaparak Ankara halkına nereye ne kadar para harcadıklarının hesabını verdiklerini belirten Yavaş, “İnternet üzerinden 4 binin üzerinde canlı yayınlanan ihale, orada kalacak, torunlarınız bile Mansur Yavaş geldiği zaman hangi işi kaç paraya yaptırmış bunu gösterecek. Biz madem sizlerin adına para harcıyoruz, bunları sizin bilmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

Ankara halkının parasını kendi reklamını yapmak için asla kullanmadığını vurgulayan Yavaş, “Neye ihtiyaç varsa öncelikle onu karşıladık” diyerek Balâ’da gerçekleştirdikleri hizmetlere ilişkin şunları kaydetti:

“Balâ Kesikköprü Gençlik Kampı, bina vardı boş duruyordu. Bala Gölbaşı arasına yeni EGO hattı kondu. 49 köye ücretsiz internet, 42 köye yangın söndürme tankeri, 36 mahallemizde asbestli su borularını tamamen yeniledik, 55 mahallede 205 bin metre yeni içme suyu döşedik, 10 mahallemizin kanalizasyon sorununu çözdük, 3 mahallede de devam ediyor. Yine Tepeköy ve Karadalak İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nin kapasitesini artırıyoruz, çalışmalar tamamlandıktan sonra 45 mahallemizin tamamının suyunu çoğaltmış olacağız. Ankara su temininde Kızılırmak Sistemi 2. Merhalde 1. Kademe İletim Hattı’nı da yapıyoruz.”



“KIRSAL KALKINMAYA BÖYLE DESTEKLEME VAR MIYDI?”

“Bizden önce de belediye vardı. Kırsal kalkınmaya böyle destekleme var mıydı?” diye soran Yavaş, “Onların işi gücü sizden aldığı parayı başka yere harcamaktı. Yani sizlere destek olacak bir şey yapmıyorlardı” diyerek seçimlerden önce Gölbaşı ve Balâ arasını sulu tarıma geçireceğini söylediğini ve şu anda Kesikköprü’de 6 bin dönüm sulama projesinin ihale edilip yapımının devam ettiğini belirtti.

“Siz ekmezseniz biz aç kalırız” diyen Yavaş Balâlı çiftçilere yapılan kırsal kalkınma desteklerine ilişkin, “4 bin 486 çiftçiye tohum, 2 bin 671 çiftçi ve 13 balıkçıya mazot, 999 çiftçiye sıvı gübre, 707 çiftçiye sebze fidesi desteği; 6 bin 250 metre sulama borusu. 43 bin metre drenaj kanalı temizliği, 300 adet kapalı sulama sistemine geçiş ve hayvancılık yapan yerlerin birçoğuna da sıvat desteği veriyoruz. BAKAP’ta kendi imal ettiğimiz sirajları da burada kendi başına hayvancılıkla geçinen 3-5 tane 10 tane ineği olan ama desteği olmayan kadınlar var, onlara ücretsiz şekilde veriyoruz” bilgilerini verdi.



BALÂ’YA SICAK ASFALT MÜJDESİ

Desteklere artırarak devam edeceklerini kaydeden Yavaş, Balâlılara sıcak asfaltı olmayan köy grup yolu kalmayacağı müjdesini verdi.

Yavaş, “Belediye Başkanı kentinde yaşayan herkesin aç kalmasından, sağlığından sorumludur. O desteğe ihtiyacı olan ailelerin çocuklarının okuyup okumadığından da sorumludur. Belediyecilik budur” diyerek, Balâ’da 241 aileye doğal gaz, 2 bin 52 aileye et, bin 703 aileye kömür, 525 kişiye de emekli desteğinde bulunduklarını bildirdi.

Yavaş, “Vereceğiz diyenleri boş verin. Görevdeyken niye vermediğini sorun veya yıllardır burada Büyükşehir aynı belediye seçildi değil mi? Bunlar niye gelmedi şimdiye kadar, bunlar niye yapılmadı diye sormanın zamanı geldi. Ankara halkı bizim belediyecilik anlayışımızı, hesap vermemizi, şeffaf davranmamızı beğendi. Seçim akşamı seçimi kazandığımız an artık rozeti çıkarır, Ankara'nın belediye başkanı olursunuz mantığıyla hareket ettik” diye konuştu.