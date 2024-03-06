Kamyon çukura düştü

Kaza, saat 12.00 sıralarında Alibey Mahallesi Alibey Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gıda ürünleri taşıyan kamyon, elektrik hattı çalışması sonrası kapatılmayan çukura düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik tedbiri alırken, hasar meydana gelen kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sokakta iş yeri bulunan Cenk Çetin, "Zemini doldurmamışlar, zaten oynak bir zemin burası. Kamyonun tonajı ağır geldi, yol çöktü böyle" dedi.