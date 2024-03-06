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Kamyon çukura düştü

Silivri'de gıda ürünleri yüklü kamyon, elektrik hattı çalışması sonrası kapatılmayan 1.5 metrelik çukura düştü.

Kamyon çukura düştü mask
Kamyon çukura düştü
Kamyon çukura düştü
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Kaza, saat 12.00 sıralarında Alibey Mahallesi Alibey Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gıda ürünleri taşıyan kamyon, elektrik hattı çalışması sonrası kapatılmayan çukura düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik tedbiri alırken, hasar meydana gelen kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sokakta iş yeri bulunan Cenk Çetin, "Zemini doldurmamışlar, zaten oynak bir zemin burası. Kamyonun tonajı ağır geldi, yol çöktü böyle" dedi.

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06 Mar 2024 - 02:32 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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