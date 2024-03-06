Kamyon çukura düştü

Kaza, saat 12.00 sıralarında Alibey Mahallesi Alibey Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gıda ürünleri taşıyan kamyon, elektrik hattı çalışması sonrası kapatılmayan çukura düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik tedbiri alırken, hasar meydana gelen kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sokakta iş yeri bulunan Cenk Çetin, "Zemini doldurmamışlar, zaten oynak bir zemin burası. Kamyonun tonajı ağır geldi, yol çöktü böyle" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.