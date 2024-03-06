Yol vermeyen sürücülere ceza

Sultangazi Atatürk Bulvarı üzerinde bazı otomobil sürücülerinin emniyet şeridinde geçiş üstünlüğü olan ve kazaya yetişmeye çalışan itfaiye aracına yol vermedikleri anlara ait görüntüler üzerine çalışma başlattı. İtfaiye ekibinin geçişine engel olan sürücüler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Sürücüler E.Y. , Z.Y. , S.P. , V.K.O. ve S.B. yakalanarak emniyete götürüldü. Sürücülere 'Gereksiz yere emniyet şeridi kullanmak', 'Geçiş üstünlüğü olan araçlara ilk geçiş hakkı vermemek', 'Okul servis aracında DUR levhası bulundurmamak', 'Film cam kullanmak' ve 'Aykırı plaka kullanımından' sürücülere toplamda 41 bin 304 TL cezai işlem uygulandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.