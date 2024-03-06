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Basın Kartı Komisyonu yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Gazetecilerin basın kartı başvurularını onaylayan İletişim Başkanlığı Basın Kartı Komisyonu, 2024 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Basın Kartı Komisyonu yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi mask
Basın Kartı Komisyonu yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Basın Kartı Komisyonu'nun 2024 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı'nca, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın ev sahipliğinde Basın Kartı Komisyonu'nun 2024 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi" denildi.

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06 Mar 2024 - 01:51 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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