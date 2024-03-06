Hamburg seferlerine grev engeli

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Hamburg meydanda 07 Mart tarihinde yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. TK 1662 Hamburg- İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul, TK 1668 Hamburg-İstanbul.

İstanbul'dan Hamburg meydana seferlerimiz yolculu icra edilecek olup, Hamburg çıkışlı dönüş seferleri iptal edilmiştir" denildi.