Hamburg seferlerine grev engeli

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Hamburg meydanda 07 Mart tarihinde yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. TK 1662 Hamburg- İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul, TK 1668 Hamburg-İstanbul.
İstanbul'dan Hamburg meydana seferlerimiz yolculu icra edilecek olup, Hamburg çıkışlı dönüş seferleri iptal edilmiştir" denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.