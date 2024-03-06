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Hamburg seferlerine grev engeli

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda perşembe günü gerçekleştirilecek güvenlik personellerinin grevi nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) Hamburg-İstanbul seferleri iptal edildi.

Hamburg seferlerine grev engeli mask

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Hamburg meydanda 07 Mart tarihinde yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. TK 1662 Hamburg- İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul, TK 1668 Hamburg-İstanbul.

İstanbul'dan Hamburg meydana seferlerimiz yolculu icra edilecek olup, Hamburg çıkışlı dönüş seferleri iptal edilmiştir" denildi.

# THY, sefer, uçak, Almanya, hamburg, istanbul

06 Mar 2024 - 01:02 DHA İstanbul- Gündem

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