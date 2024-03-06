- Yaşam

'Kadının Yeri'

Ankara Kulübü Derneği tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında panel düzenlenecek.

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Ankara Kulübü Derneği tarafından, Ankara Yenimahalle'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Kadının Yeri' isimli panel düzenlenecek.

Dernek tarafından yapılan açıklamada; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla düzenlediğimiz 'Kadının Yeri' adlı panelimize katılımınızı dileriz." denildi

'Kadının Yeri'

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06 Mar 2024 - 00:10 Ankara- Yaşam

Mahreç  Melisa Sapaz

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