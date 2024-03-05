- Kültür & Sanat

Sanatın kalbi Ankara'da

10. ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 7-10 Mart tarihleri arasında Ankaralılar ile buluşacak.

Sanatın kalbi Ankara'da mask

10. ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 7-10 Mart tarihleri arasında ATO CONGRESIUM'da Ankaralıların ziyaretine açılacak.

ArtAnkara nedir?

ARTANKARA, Türkiye ve yurtdışından galerileri, sanatçıları, sanat-severleri ve koleksiyonerleri bir araya getirerek Cumhuriyet ile birlikte hem sanatın hem eğitimin öne çıktığı Ankara’yı yeniden ’’Sanatın’da Başkenti’’ yapmayı hedeflemektedir.

Sanatın kalbi Ankara'da

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05 Mar 2024 - 23:56 Ankara- Kültür & Sanat

Mahreç  Melisa Sapaz

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