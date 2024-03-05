Sanatın kalbi Ankara'da

10. ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 7-10 Mart tarihleri arasında ATO CONGRESIUM'da Ankaralıların ziyaretine açılacak.

ArtAnkara nedir?

ARTANKARA, Türkiye ve yurtdışından galerileri, sanatçıları, sanat-severleri ve koleksiyonerleri bir araya getirerek Cumhuriyet ile birlikte hem sanatın hem eğitimin öne çıktığı Ankara’yı yeniden ’’Sanatın’da Başkenti’’ yapmayı hedeflemektedir.