Sanatın kalbi Ankara'da

10. ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 7-10 Mart tarihleri arasında ATO CONGRESIUM'da Ankaralıların ziyaretine açılacak.
ArtAnkara nedir?
ARTANKARA, Türkiye ve yurtdışından galerileri, sanatçıları, sanat-severleri ve koleksiyonerleri bir araya getirerek Cumhuriyet ile birlikte hem sanatın hem eğitimin öne çıktığı Ankara’yı yeniden ’’Sanatın’da Başkenti’’ yapmayı hedeflemektedir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.