Ankara'da vahşet, ölü olarak bulundu

Hayvanlara yapılan vahşet bitmiyor. Bu kez vahşet Ankara'da meydana geldi. Ankara Çankaya'da bulunan İmrahor Vadisi'nde sokak hayvanlarına besleme yapan hayvanseverler bir sokak köpeğini elleri, ayakları ve ağzı plastik kelepçeyle bağlanmış bir şekilde ölü olarak buldu.
Köpeğin cesedini bulan hayvanseverlerden biri olan İsmail Erdoğan köpeğin cinsel saldırı sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, hayvansever vatandaşlar tarafından sosyal medyada tepkiler büyümeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.