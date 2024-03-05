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Ankara'da vahşet, ölü olarak bulundu

Ankara'nın Çankaya İlçesine bağlı İmrahor Vadisi'nde sokak köpeği elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış bir şekilde ölü bulundu.

Ankara'da vahşet, ölü olarak bulundu mask

Hayvanlara yapılan vahşet bitmiyor. Bu kez vahşet Ankara'da meydana geldi. Ankara Çankaya'da bulunan İmrahor Vadisi'nde sokak hayvanlarına besleme yapan hayvanseverler bir sokak köpeğini elleri, ayakları ve ağzı plastik kelepçeyle bağlanmış bir şekilde ölü olarak buldu.

Köpeğin cesedini bulan hayvanseverlerden biri olan İsmail Erdoğan köpeğin cinsel saldırı sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, hayvansever vatandaşlar tarafından sosyal medyada tepkiler büyümeye devam ediyor. 

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05 Mar 2024 - 22:47 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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