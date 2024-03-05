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Bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı

Şanlıurfa’da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Abuzer Ölmez (27) hayatını kaybetti, 5 kişi ise gözaltına alındı.

Bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı
Bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı
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Olay, akşam saatlerinde Eyyübiye Mahallesinde bulunan Osmanlı Mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Abuzer Ölmez, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Abuzer Ölmez'i ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Ölmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarıladı. Olay yerinden kaçan 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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05 Mar 2024 - 22:39 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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