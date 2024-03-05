Çatıya çıkıp çevreye ateş açtı

Sakarya'da iki katlı binanın çatısına çıkarak tabancayla rastgele çevreye ateş eden T.T. (49), polis ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından ikna edildi. Gözaltına alınan ve eski polis olduğu öğrenilen şüphelinin daha önce de caddede pompalı tüfekle çevreye ateş açtığı, başka bir olayda ise bir kadını rehin aldığı öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Karaosman Mahallesi Eski Hendek Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 katlı binanın çatısına çıkan ve eski polis olduğu öğrenilen T.T., elindeki tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. T.T., polis ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından ikna edilerek binadan indirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
T.T.’nin Adapazarı ilçesinde 2022 yılında pompalı tüfekle sokak üzerinde çevreye ateş açtığı, geçen yıl temmuz ayında ise Ankara Caddesi'nde bir kadını rehin aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.