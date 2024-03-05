05 Mar 2024 - 22:05- Dünya G:

Telam kapatıldı

Arjantin'in önemli haber ajanslarından biri olan Telam kapatıldı.

Telam kapatıldı mask

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, harcamaları kısmak amacıyla Arjantin Ulusal Haber Ajansı Telam'ı kapattığını duyurdu.

800'den fazla çalışanı olan Telam'ın kapatılmasına çalışanlardan tepki gecikmedi ve çalışanlar merkez bina önünde toplanarak, hükümeti protesto etti.

Telam'ın 24 milyon dolar zarar ettiğini belirten Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, çalışanlarla ilgili teknik konuların analiz edildiğini kaydetti.  Arjantin'de faaliyet gösteren çok sayıda yazılı ve görsel medya temsilcileri yaptıkları ortak basın açıklamasında, hükümetin Telam kararının ifade özgürlüğüne vurulmuş bir saldırı olduğu belirtildi.

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05 Mar 2024 - 22:05 - Dünya

Mahreç  Melisa Sapaz

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