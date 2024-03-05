Telam kapatıldı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, harcamaları kısmak amacıyla Arjantin Ulusal Haber Ajansı Telam'ı kapattığını duyurdu.
800'den fazla çalışanı olan Telam'ın kapatılmasına çalışanlardan tepki gecikmedi ve çalışanlar merkez bina önünde toplanarak, hükümeti protesto etti.
Telam'ın 24 milyon dolar zarar ettiğini belirten Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, çalışanlarla ilgili teknik konuların analiz edildiğini kaydetti. Arjantin'de faaliyet gösteren çok sayıda yazılı ve görsel medya temsilcileri yaptıkları ortak basın açıklamasında, hükümetin Telam kararının ifade özgürlüğüne vurulmuş bir saldırı olduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.