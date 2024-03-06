T.C. ANKARA 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2022/738

KARAR NO :2023/629

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01.11.2023 tarihli ilamı ile Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan yapılan yargılama sonucunda; "Sanıkların üzerlerine atılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet (2012 ve 2013 takvim yıllarında sahte belge düzenlemek) suçunu işledikleri sabit olduğundan eylemlerine uyan ve sanıklar lehine olduğu değerlendirilen 7394 Sayılı Kanun ile değişik 213 sayılı yasanın 359/b maddesi uyarınca; TCK'nın 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin kastının yoğunluğu, failin güttüğü amaç ve saiki gözönüne alınarak taktiren 3 YILHAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

Sanıkların birden fazla takvim yılında sahte fatura düzenleyerek atılı suçu zincirleme işlediği anlaşıldığından cezasında sanık lehine olduğu değerlendirilen 7394 Sayılı Kanunun 7394/4 maddesiyle değişik 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa 359. Maddesine eklenen ek fıkra dikkate alınarak cezalarından TCK nun 43 maddesi uyarınca fatura sayısı, suç tekrarı dikkate alınarak taktiren 1/4 oranında artırılarak 3 YIL9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

Sanıkların geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranışları ve cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak 5237 sayılı TCK'nın 62/1-2. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilmek suretiyle 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

Yasal imkansızlık nedeniyle TCK nun 50, 51 ve CMK nun 231. Maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı ve 14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılıyasa değişikliği gözetilereksanıklar hakkında TCKnın 53. maddesinin uygulanmasına,

Kararın taraflara tebliğine", karar verilen Abidin ve Durdaneoğlu, 06/06/1973 Kırıkkale doğumlu, DAĞISTAN ÖZDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE ve YEREL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Verilen kararın hazır olanlar yönünden tefhim, hazır olmayanlar yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak ya da bir başka Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek veyahut da sanık ceza evinde bulunuyorsa CMK'nın 263. maddesi gereğince bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle, Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ yasa yoluna tabi ve Mütalaaya uygun olarak Cumhuriyet savcısı Murat GÜL huzuru ile karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.