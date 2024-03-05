05 Mar 2024 - 21:33- Siyaset G:

"Türkiye'de bir ilk"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB'nin 2019-2024 yılları arasında 5 yıllık Seçim Öncesi Mali Durum Raporunu yayımladı.

"Türkiye'de bir ilk" mask

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu olan X'de belediyenin 2019-2024 yılları arasında 5 yıllık Seçim Öncesi Mali Durum Raporunu paylaştı.

Türkiye'de bir ilk yaparak Seçim Öncesi Mali Durum Raporu paylaşan Mansur Yavaş, "Temiz ve şeffaf siyaset için mal varlığımı kamuoyuna açıklamıştım. Türkiye’de bir ilk… Şimdi de Belediyemizin 2019-2024 yılları arası 5 yıllık Seçim Öncesi Mali Durum Raporu’nu açıklıyoruz. Halktan aldığımız paranın hesabını kuruşu kuruşuna halka vermeye devam edeceğiz. " dedi 

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05 Mar 2024 - 21:33 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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