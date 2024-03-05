Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu olan X'de belediyenin 2019-2024 yılları arasında 5 yıllık Seçim Öncesi Mali Durum Raporunu paylaştı.
Türkiye'de bir ilk yaparak Seçim Öncesi Mali Durum Raporu paylaşan Mansur Yavaş, "Temiz ve şeffaf siyaset için mal varlığımı kamuoyuna açıklamıştım. Türkiye’de bir ilk… Şimdi de Belediyemizin 2019-2024 yılları arası 5 yıllık Seçim Öncesi Mali Durum Raporu’nu açıklıyoruz. Halktan aldığımız paranın hesabını kuruşu kuruşuna halka vermeye devam edeceğiz. " dedi
Temiz ve şeffaf siyaset için mal varlığımı kamuoyuna açıklamıştım.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 5, 2024
Türkiye’de bir ilk… Şimdi de Belediyemizin 2019-2024 yılları arası 5 yıllık Seçim Öncesi Mali Durum Raporu’nu açıklıyoruz.
Halktan aldığımız paranın hesabını kuruşu kuruşuna halka vermeye devam edeceğiz.… pic.twitter.com/KnnDfE80ze
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.