Anadolu değil Bozkır

Patricia Claus greekreparter.com sitesinde kaleme aldığı yazısında, Etrüskler hakkında bilgiler verdi. Claus'un makalesinde bahsettiği Etrüsk halkının Anadolu kökenli değil Bozkır kökenli olduğu anlatılıyor.

ETRÜSKLER NEDİR?

Etrüskler MÖ 6. yüzyıla dek varlığını sürdüren bir uygarlıktır. İtalya'nın Tiber ile Arno nehirleri arasında yer alan Etruria bölgesinde yaşamış ve MÖ 6. yüzyıla dek varlığını sürdürmüş bir halk olup Antik Romalılar tarafından Etrusci veya Tusci adlarıyla tanımlanmışken Yunanlar Tyrrhen, Tyrsen diye tanımlamıştır.

Kendilerine Rasena diyen Etrüsk halkının bir kısmı ve kültürü zamanla Roma İmparatorluğu içinde erimiştir. Etrüskler İtalya'da dönemlerindeki diğer kavimlerden çok daha ileri bir uygarlık düzeyindeydiler. Roma uygarlığının, Etrüsk mitolojisindeki ilahlardan, hukukundan yol yapım tekniklerine kadar, kökünü hemen hemen tümüyle Etrüsk uygarlığından almış olduğu günümüzde saptanmış durumdadır. Etrüskler'in dini, Ciceronun değindiği gibi, vahyedilmiş bir dindi ve 12'li sistemi baz alan bir inisiyatik örgütlenmeleri vardı.

CLAUS VE MAKALESİ

Patricia Claus'un Etrüskleri anlattığı makalesi şu şekilde; "Binlerce yıl öncesine uzanan bir muammanın merkezi olan Etrüsk halkının kökenlerine dair gizem, DNA testlerinin mucizeleri sayesinde yakın zamanda çözüldü. Ancak bilim insanlarının ortaya çıkardığı cevap, Roma'nın kuzeyinde gelişen bu ileri uygarlık hakkında daha fazla soruya yol açıyor.

Kendilerini Rasenna olarak adlandıran ve topraklarını savunmak için erken Romalılarla savaşan Etrüsklerin, teknolojilerinin ilerlemesini gösteren özenli mimarileri, mezarları ve zarif sanat eserleri ile çok gelişmiş bir kültüre sahip oldukları uzun zamandır bilinmektedir. Çarpıcı heykeller ve anıtlar da dahil olmak üzere Etrüsklerin fiziksel hatırlatıcıları, büyük işçiliğe ve sanat eseri üretimine değer veren zengin bir kültüre sahip olduklarını göstermektedir. Etrüsk sanatının neredeyse tamamı, Yunan kültürü hakkında da derin bir anlayışa ve bilgiye sahip olduklarını göstermektedir. Sofistike siyasi sistemleri de dikkate değerdi. Ancak yakın zamana kadar, akademisyenler bu insanların nasıl ortaya çıktıkları ve nereden gelmiş olabilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışırken, Etrüsk biliminde büyük boşluklar kaldı. Güney Etrurya'da bulunan ve yaklaşık M.Ö. 700'lere tarihlenen yazıtlarda kaydedilen dillerinin bir Hint-Avrupa dili olduğuna inanılmamaktadır. Herkesin tahmin edebileceği gibi, dil genellikle halkların kökenlerini ve hareketlerini saptamada muazzam -genellikle de belirleyici- bir faktördür.

Yunan adası Evia'da ortaya çıkan Euboean Yunan yazısından ödünç alınan sembolleri kullanan bir yazı sistemi geliştirmiş ve kullanmış olmalarına rağmen, Etrüsk dili hala sadece kısmen anlaşılmış durumdadır. Tarihin Babası olarak bilinen Yunan tarihçi Herodot gibi antik tarihçiler bile Etrüsklerin Anadolu veya Ege'den İtalya'ya göç ettiklerini ve kültürlerinin Yunan kökenli olduğunu belirtmişlerdir.

Ancak bu yorum modern akademisyenler tarafından tercih edilmemektedir; arkeologlar bu halkın bugünkü Yunanistan'dan göç ettiğini destekleyen çok az kanıt ortaya çıkarmıştır. Kültürleri zamanına göre oldukça ileri olan bu insanların alışılmadık dilleri, pek çok kişinin kökenlerinin şimdiki İtalya'dan çok uzakta olduğunu varsaymasına yol açmıştır.

Tıpkı dilleri Hint-Avrupalı olmayan Basklar gibi, Etrüsklerin kökenlerinin de etnik olarak Avrupalı olan diğer halklarınkinden oldukça farklı olduğu varsayılmıştır.

Etrüsk dili tamamen özgün bir dil olmayıp, dilbilimcilerin Tyrsenian dilleri olarak adlandırdıkları ve artık hepsi yok olmuş olan dil ailesine aittir. Bu dil ailesi, bir zamanlar Alpler'de konuşulan Rhaetic ve Ege Denizi'ndeki Yunan adası Lemnos'tan gelen Lemnian dillerini de içermektedir. Açıkçası bu durum, dillerin doğal olarak Akdeniz'den denizci halklar aracılığıyla yayılmış olabileceğine inanılmasına yol açmaktadır. Ancak şimdi araştırmacılar Etrüsklerin böyle bir kökene sahip olmadıklarını şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyorlar.

Araştırmacılar, tüm Tirsen dillerinin Etrurya'nın kendisinden yayılmış olmasının bir olasılık olduğunu söylüyorlar; bu, daha sonraki birçok çalışmanın temelini oluşturacaktır.

Sonuçları Science Advances dergisinde yayınlanan son çalışmada kullanılan DNA, İtalya'daki on iki bölgede son iki bin yıl içinde gömülmüş insanların iskeletlerinden elde edildi. Bu da artık Anadolu'nun bu gizemli halkın kökeni olmadığını, Etrüsklerin anavatanlarının hemen güneyinde, Roma'da yaşamış olan bireylerle büyük ölçüde DNA paylaştıklarını gösteriyor. Etrüskler aslında Geç Neolitik ve Bronz Çağı'nda yaklaşık MÖ 6.000 ila MÖ 3.500 yılları arasında bozkırlardan bölgeye göç eden çobanların (koyun çobanları) soyundan gelmektedir.

Günümüzde Macaristan, Ukrayna ve Orta Asya'da bulunan muazzam bozkır bölgesi, elbette tüm Hint-Avrupa dillerinin ortaya çıktığı alanın bir parçasıdır. Dil neredeyse her zaman kültürün belirleyicisi olduğundan, bu yeni DNA sonuçlarını dilbilimciler için daha da kafa karıştırıcı ve neredeyse çıldırtıcı hale getiren bir gerçektir.

Elbette insanoğlunu ilgilendiren hiçbir şey basit değildir. Savaşlar ve halklar birbirleriyle ticaret ve etkileşim içindeyken meydana gelebilecek doğal karışımlar, orijinal dilleri yüzyıllar boyunca varlığını sürdürürken insanların genetik izlerini değiştirmiş olabilir. .İtalya'daki Floransa Üniversitesi'nden antropolog David Caramelli'ye göre, "bu dilsel süreklilik, genetik bir değişimle birleştiğinde, genlerin dillere eşit olduğu yönündeki basit varsayımlara meydan okuyor."

Caramelli'ye göre bu durum, "erken dönem İtalik konuşurların Etrüsk konuşma topluluğu tarafından, muhtemelen M.Ö. ikinci binyıl boyunca uzun süreli bir karışım döneminde asimile edilmesini içeren daha karmaşık bir senaryoya işaret etmektedir." .Araştırmacılar, Etrüsk uygarlığının bölgede uzun süredir yerleşik olan yerli bir nüfustan ya da otokton bir uygarlıktan evrilmiş olmasının da mümkün olduğunu söylüyor. Son DNA çalışması, Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nden antropolog Cosimo Posth tarafından yönetildi ve antik DNA'ya bakarak Etrüsklerin gizemini ortadan kaldırmak isteyen geniş bir uluslararası araştırmacı ekibine rehberlik etti.

Etrurya ve tüm güney İtalya'da MÖ 800'den MS 1000'e kadar yaşamış seksen iki kişiden genetik örnekler toplayarak ve bunları diğer antik ve modern halkların DNA'larıyla karşılaştırarak, Etrüsklerin gerçekten de komşularının genetik profilini paylaştıklarını buldular. .Bunlar arasında, iki grup sadece çok farklı diller konuşmakla kalmayıp aynı zamanda büyük kültürel farklılıklara da sahip olmasına rağmen, aynı zaman diliminde Roma'da yaşayan Latinler de vardı. Diğer Avrupa halklarının çoğuyla birlikte bozkırların büyük otlaklarında kökenleri olan Latinlerin genetik profillerinin büyük bir kısmı bu ataları paylaşmalarına bağlanabilir, ancak dilsel ve kültürel farklılıklarını çok daha çarpıcı kılan da budur.

Bu yeni ve önemli bilimsel çalışmaya göre, Roma İmparatorluğu'nun yükselişinin bir sonucu olarak bugünkü İtalya'da Etrüsklerin DNA'larında muazzam değişiklikler meydana gelmiş ve genleri başka topraklardan gelen çok sayıda köle ve askerin genleriyle karışmıştır.

Almanya'daki Max-Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden antropolog Johannes Krause, "bu genetik değişim, Roma İmparatorluğu'nun, yukarı ya da aşağı doğru sosyoekonomik ve coğrafi hareketliliğin arttığı bir dönemde insanların büyük ölçekli yer değiştirmesindeki rolünü açıkça göstermektedir" diyor.

Yine bekleneceği üzere, Orta Çağ boyunca, Roma İmparatorluğu'nun siyasi çöküşünden sonra, şu anda İtalya olan bölgede yaşayan insanların genetik profili, kuzey Avrupa genlerinin İtalyan yarımadasında yaşayan bireylerin DNA profillerine girmesiyle daha fazla değişmiştir. .

Araştırmacılar bunun büyük olasılıkla Almanya ve İsveç kökenli Lombardların istilası nedeniyle olduğuna inanıyor. Lombardlar sadece fethetmekle kalmamış, daha sonra MS 568'den 774'e kadar ülkede ikamet etmeye devam etmişlerdir.

Tahmin edilebileceği gibi, istilalar durduktan ve Toskana, Lazio ve Basilicata'da yaşayanların genetik profilleri aşağı yukarı değişmeden kaldıktan sonra, yaklaşık MS 1.000'den sonra DNA cephesinde işler sakinleşti.

Araştırmacılar bunun aynı zamanda o dönemde Roma'da yaşayan bireylerin genetik profiliyle de tutarlı olduğunu söylüyor. Gelecekte Roma İmparatorluğu'nun diğer bölgelerinden başka veri setleri kullanılarak da çalışmalar yapılacaktır. Tubingen Üniversitesi'nden Posth sonuç olarak şunları söylüyor: "Roma İmparatorluğu, güney Avrupalıların genetik profiline uzun süreli bir katkı bırakmış gibi görünüyor ve batı Avrasya'nın genetik haritasında Avrupa ve doğu Akdeniz popülasyonları arasındaki boşluğu kapatıyor."