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28'inci haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'in 28'inci haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

28'inci haftanın VAR kayıtları açıklandı mask

Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan 4 maçtaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtları açıklanan 4 maç şu şekilde;

Başakşehir – Samsunspor

Beşiktaş – Galatasaray

Adana Demirspor – Fatih Karagümrük

Antalyaspor – Gaziantep FK

BEŞİKTAŞ – GALATASARAY MAÇININ VAR KAYDI

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı konuk ettiği maçta Omar Colley, 88’inci dakikada Barış Alper Yılmaz’a yaptığı müdahalenin ardından önce sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, Colley'e kırmızı kart gösterdi. Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde;

VAR: Umut beni duyuyor musun ? Koray ben.

Halil Umut Meler: Evet dinliyorum.

VAR: Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.

Halil Umut Meler: Tamam.

VAR: Önce temas noktasından başlıyorum Umut.

Halil Umut Meler: Evet gördüm. Sol ayak değil mi, sol ayak geliyor.

VAR: Evet sol ayak.

Halil Umut Meler: Evet.

VAR: Evet oynatıyorum. Evet ayak gergin, ayak tabanı ile bir müdahalesi var.

Halil Umut Meler: Sol ayak gergin gördüm. Normal hızda da oynat.

VAR: Normal hızla da oynatacağım.

Halil Umut Meler: Bir dakika yavaş yavaş. Bir açı daha ver bana. Reverseden reverseden bir açı daha ver.

VAR: Veriyorum.

Halil Umut Meler: Evet sol ayak gergin. Evet 6 numara ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartı iptal edip kırmızı kartla oyun alanın dışına alıyorum, ihraç ediyorum.

VAR: Anlaşıldı.

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05 Mar 2024 - 20:51 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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