Ankara Kulübü Derneği'nden 10.yıl konseri sona erdi

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan sosyal medya hesabından TSM korosunun 10. yıl kuruluş şerefine konser davetini duyurmuştu.
Konser, "Şef Tanzer Kartal yönetiminde" ve Korolardan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Emel Koç'un katkılarıyla gerçekleşti.
Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda düzenlendi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.