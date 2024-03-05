05 Mar 2024 - 20:10- Gündem G:

Ankara Kulübü Derneği'nden 10.yıl konseri sona erdi

Ankara Kulübü Derneği TSM korosunun 10. yıl kuruluş şerefine konser verildi.

Ankara Kulübü Derneği'nden 10.yıl konseri sona erdi mask
Ankara Kulübü Derneği'nden 10.yıl konseri sona erdi
Ankara Kulübü Derneği'nden 10.yıl konseri sona erdi
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Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan  sosyal medya hesabından TSM korosunun 10. yıl kuruluş şerefine konser davetini duyurmuştu.

Konser, "Şef Tanzer Kartal yönetiminde" ve Korolardan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Emel Koç'un katkılarıyla gerçekleşti.

Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda düzenlendi.

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05 Mar 2024 - 20:10 Ankara- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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