Çubuk'ta okullar arası satranç turnuvası

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Çubuk Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada 7 ve 10 yaş arasındaki öğrenciler A kategorisinde yer alırken, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde toplam 420 kişi yarışacak.
Turnuvada ilk hamleyi Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş yaptı.
Dört gün sürecek turnuvada dereceye giren yarışmacılara da ödülleri düzenlenen törenle verilecek.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal, "Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. İlçemizde satranca olan ilgi çok fazla, bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu programlarda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.