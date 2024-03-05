Instagram ve Facebook çöktü mü ?

Popüler sosyal medya platformu Instagram ve Facebook'ta, kullanıcılar tarafından giriş sağlanamadığı ve dünya genelinde yaygın bir erişim sorunu yaşandığı belirtiliyor. Bu durum, milyonlarca kullanıcının platformlara ulaşamamasına ve sosyal medya hizmetlerinin geçici bir kesinti yaşadığına dair geniş çaplı bir endişe oluşturuyor.