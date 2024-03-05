İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Altındağ ilçesinde Hamamönü esnafını ziyaret etti. Akşener'e, partisinin Altındağ adayı Remzi Sağlam eşlik etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Akşener, oy istediklerini belirterek belediye başkan adayını tanıttı. Akşener, girdiği bir dükkanda pankartlarının, bilbordlarının asılmadığını söyleyerek, "Parasını ödediğimiz pankartlarımız, bilbordlarımız asılmıyor. Halkı kin ve nefrete biz sürüklüyormuşuz. Muhtemelen polis marifetiyle bizim pankartlar indirilecek, zaten yırtıldı. Desteğinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'NEDENSE EMEKLİLERE PARA BULUNAMIYOR'

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada muhalefetin emekliler üzerinden boş söylemlerde bulunduğunu söylediğini belirterek, "Emeklilerin halinin ne olduğunu gördük ve anlatmaya başladık. Gelinen noktada bazı düzenlemeler yapıldı; ama yetmez. Bütün fiyatlar uçmuş vaziyette. Bütün emeklilerin emekli maaşına seyyayen 11 bin lira zam yapılması gerekiyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerekiyor ve şu anda bayramda verilecek ikramiyenin 7 bin lira olması gerekiyor. Ben bunu söylemeye devam edeceğim. Çünkü Türkiye'nin parası var. Yani 'İtibardan tasarruf olmaz' denilme meselesinde var, Suriyelilere harcanan parada var, bazı yandaşların vergilerinin silinmesi esnasında para var; ama nedense emeklilere para bulunamıyor. Emeklilerimizi de bu dediklerimizin yapılmadığı takdirde iktidarı cezalandırmaya davet ediyoruz. Oylarına talibiz. Biz inşallah 2028'de iktidar olacağız, o zaman da bunları yerine getireceğiz. Muhalefet olarak görevimiz bunları tekrarlamak. İktidar hizmet etmek zorunda" dedi.

Akşener, daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun Tacettin Dergahı'ndaki mezarını ziyaret ederek dua okudu.