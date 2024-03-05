Elazığ’da fuhuş operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, tespit edilen 5 otel ve pansiyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin edenlere yönelik ‘Cemre’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda işletme yetkililerinin de aralarında olduğu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüphelilerden Mollakendi Belde Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın da aralarında olduğu
4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Doğan’ın kesin ihraç istemiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.