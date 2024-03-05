- Asayiş

Elazığ’da fuhuş operasyonu

Elazığ’da, fuhşa teşvik ve aracılık ile yer temin ettikleri belirlenip gözaltına alınan Mollakendi Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan'ın da aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ’da fuhuş operasyonu mask
Elazığ’da fuhuş operasyonu
Elazığ’da fuhuş operasyonu
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, tespit edilen 5 otel ve pansiyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin edenlere yönelik ‘Cemre’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda işletme yetkililerinin de aralarında olduğu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüphelilerden Mollakendi Belde Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın da aralarında olduğu

4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Doğan’ın kesin ihraç istemiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi.

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05 Mar 2024 - 18:16 DHA Elaziğ- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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