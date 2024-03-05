Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Samsun- Ankara kara yolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Karıştığı kazadan sonra kaçmak isteyen Özgür Boztürk'ün (37) kullandığı 55 SA 335 plakalı otomobil, Havza ilçesi Mısmılağaç mevkisindeki kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mutlu, polis aracının ön camına savruldu. Bu sırada araç içerisinde bulunan polis memuru Ali Suat Vanlı da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mutlu, olay yerinde şehit oldu. Vanlı ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Şehit polis memurunun naaşı ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, kaçan Boztürk ve yanındaki arkadaşını yakalayıp, gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nde görevli polis memuru ve 2 çocuk babası Orhan Mutlu için tören düzenlendi. Havza Bölge Trafik İstasyonu Amirliği’ndeki törenin ardından Mutlu’nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, Köprülü Mehmet Paşa Camii’ne getirildi. Törene oğlu Memduh Mutlu, kızı İrem Mutlu, babası Memduh Mutlu, annesi Ayşe Mutlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Ahmet Bahadır, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede şehidin annesi, ayakta güçlükle durabildi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından şehidin cenazesi Karlık Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öte yardan otomobil sürücüsü Özgür Boztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.