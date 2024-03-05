Hakem Meler, Milan -Slavia Prag maçını yönetecek

San Siro Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Arda Kardeşler olurken, karşılaşmada Alper Ulusoy VAR ve Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.