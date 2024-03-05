"Ankara İçin Doğrusu Y. Murat Güztoklusu"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Y. Murat Güztoklusu'nın yayımlanan seçim afişinde yer alan bazı ifadeler şu şekilde:

YENİ YAKLAŞIMLAR & YENİ TASARIMLAR

" Belediye iştirak şirketleri, vakıflar ve kooperatiflerle Ankara'da halk sektörü ekonomiye ağırlığını koyacaktır.

Ankara Belediyesi kuracağı halkpazarları zinciri ile ekonomiye seyirci olmaktan çıkacak, piyasaya halk yararına müdahale ederek tüketiciyi koruyacaktır.

Aynı mağaza zinciri ile Ankara kırsalında tarım ve hayvancılık etkin biçimde desteklenecek, pazar ve fiyat güvencesi ile üretici korunacaktır.

Halk Ekmek uygulaması yanında ortalama 4 kişilik bir aileye ayda 1500 TL. külfet getiren, içme suyunu otomatik su vendorları ve halksu şadırvanları ile ücretsiz sağlanacaktır.



BİŞGEM (Başkent Is Geliştirme Merkezleri) Projesi ile öncelikle kadınlarımıza ve gençlerimize yeni iş alanları açılacak ve onların kooperatifleşerek, ekonominin halk sektöründe yer alması sağlanacaktır.



ANKOBA Projesi ile Başkent halkının kırsalda doğayla iç içe tatil yapması, tarımsal üretimle uğraşması kolaylaştırılacak, onlara tohum ve fidan temini başta olmak üzere gerekli destekler sağlanacaktır.



Hedeflerimizi ATATÜRK'ten

Siyaseti ECEVİTten

Bilimi ODTÜ'den öğrendim." ifadelerine yer verdi.

KİTAP HALİNDE YAYINLANMIŞ ESERLERİNDEN BAZILARI



ZAFER ÇARŞISINDAKİ BARIŞ KİTABEVİ'NDEN SAĞLANABİLİR



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