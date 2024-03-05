"Ankara İçin Doğrusu Y. Murat Güztoklusu"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Y. Murat Güztoklusu'nın yayımlanan seçim afişinde yer alan bazı ifadeler şu şekilde:
YENİ YAKLAŞIMLAR & YENİ TASARIMLAR
" Belediye iştirak şirketleri, vakıflar ve kooperatiflerle Ankara'da halk sektörü ekonomiye ağırlığını koyacaktır.
Ankara Belediyesi kuracağı halkpazarları zinciri ile ekonomiye seyirci olmaktan çıkacak, piyasaya halk yararına müdahale ederek tüketiciyi koruyacaktır.
Aynı mağaza zinciri ile Ankara kırsalında tarım ve hayvancılık etkin biçimde desteklenecek, pazar ve fiyat güvencesi ile üretici korunacaktır.
Halk Ekmek uygulaması yanında ortalama 4 kişilik bir aileye ayda 1500 TL. külfet getiren, içme suyunu otomatik su vendorları ve halksu şadırvanları ile ücretsiz sağlanacaktır.
BİŞGEM (Başkent Is Geliştirme Merkezleri) Projesi ile öncelikle kadınlarımıza ve gençlerimize yeni iş alanları açılacak ve onların kooperatifleşerek, ekonominin halk sektöründe yer alması sağlanacaktır.
ANKOBA Projesi ile Başkent halkının kırsalda doğayla iç içe tatil yapması, tarımsal üretimle uğraşması kolaylaştırılacak, onlara tohum ve fidan temini başta olmak üzere gerekli destekler sağlanacaktır.
Hedeflerimizi ATATÜRK'ten
Siyaseti ECEVİTten
Bilimi ODTÜ'den öğrendim." ifadelerine yer verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.