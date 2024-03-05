Husumetliler arasında kavga

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kız alıp verme konusunda husumetli 2 aile arasında çıkan; taş, sopa ve plastik sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Karacadağ Caddesi'ndeki bir siyasi partinin seçim ofisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, bu bölgede karşılaşan husumetli 2 aile fertleri arasında kız alıp verme konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada her iki grup birbirlerine plastik sandalye, taş ve sopalarla saldırdı. Kavgada yaralanan 6 kişi, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgaya ilişkin polis incelemesi sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.