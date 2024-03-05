Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 10 şüpheli, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve belge ele geçirildi. Şüphelilerin çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Şüphelilerin jandarma ve emniyetteki sorguları sürüyor.
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Düzce'de DEAŞ operasyonu
Düzce'de polis ve jandarmanın düzenlediği ortak operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 10 şüpheli, gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.