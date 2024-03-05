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Öğrenci yurdunda yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir erkek öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Öğrenci yurdunda yangın mask
Öğrenci yurdunda yangın
Öğrenci yurdunda yangın
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir erkek öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunun çatı katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sırasında yurtta yatılı olarak kalan öğrencilerin okulda olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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05 Mar 2024 - 14:47 DHA Kocaeli- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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