Öğrenci yurdunda yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir erkek öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunun çatı katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın sırasında yurtta yatılı olarak kalan öğrencilerin okulda olduğu belirtildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.