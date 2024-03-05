Ankara Kulübü Derneği'nden 10.yıl konseri

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan sosyal medya hesabından TSM korosunun 10. yıl kuruluş şerefine konser davetini duyurdu.
TSM korosunun 10.yılı şerefine yapılacak olan konser Şef Tanzer Kartal yönetiminde gerçekleşecek.
Konser Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda düzenlenecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.