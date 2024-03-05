- Sağlık

Fazla çay tüketimi, dişlere zarar verir mi?

Fazla çay tüketimi dişler üzerinde bazı olumsuz etkilere neden olabilir. Çay, içeriğinde bulunan tanen adı verilen bir madde sebebiyle diş minesini lekeleyebilir ve renk değişikliklerine yol açabilir.

Fazla çay tüketimi, dişlere zarar verir mi? mask

Çayda bulunan asitler diş minesini zayıflatarak çürümeye yol açabilir. Bununla birlikte, çay tüketimiyle ilgili etkiler kişinin tüketim alışkanlıklarına, çayın türüne ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Bununla birlikte, uygun hijyen önlemleri alınarak ve düzenli diş bakımı yaparak çay tüketiminin olumsuz etkileri azaltılabilir. Örneğin, çay tükettikten sonra ağzı suyla çalkalamak veya dişleri fırçalamak, çayın dişler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilir. Ayrıca, aşırı miktarda çay veya diğer asidik içeceklerin tüketiminden kaçınmak, diş sağlığı için önemlidir.

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05 Mar 2024 - 13:24 - Sağlık

Mahreç  Şevval Ateş

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