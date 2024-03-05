Ali Babacan, bir dizi ziyaret ve seçim ofisi açılışına katılmak üzere Malatya'ya geldi. Seçim ofisi açılışında konuşan Babacan, emeklilerin hiçbir zaman bu kadar perişan olmadığını söyledi. Türkiye'de emeklilerin zor koşullarda yaşadığını belirten Babacan, "Merkez Bankası (MB), bağımsız çalışmadan bu ülkede enflasyon düşmez. TÜİK gerçek enflasyon rakamlarını açıklamadan bu ülkede güven oluşmaz" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.