Ali Babacan, bir dizi ziyaret ve seçim ofisi açılışına katılmak üzere Malatya'ya geldi. Seçim ofisi açılışında konuşan Babacan, emeklilerin hiçbir zaman bu kadar perişan olmadığını söyledi. Türkiye'de emeklilerin zor koşullarda yaşadığını belirten Babacan, "Merkez Bankası (MB), bağımsız çalışmadan bu ülkede enflasyon düşmez. TÜİK gerçek enflasyon rakamlarını açıklamadan bu ülkede güven oluşmaz" dedi.