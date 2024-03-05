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Gazze'ye destek TIR'ı yola çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Gazze'ye İBB yardım TIR'ın yollandığını açıkladı.

Gazze'ye destek TIR'ı yola çıktı mask

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'ye İBB TIR'ın gönderildiğini duyurdu.

İmamoğlu açıklamasında gerekli izinlerin alındığını belirterek; "Gerekli izinlerin almasının ardından Gazze'ye İBB yardım tırlarımız yola çıktı. Zulüm bitene kadar bu dayanışmaya devam edeceğiz. Bu hassas konuların seçim gündeminden uzak tutulması gerekir. İnsanlık dramından oy devşirme ucuzluğu da artık siyasetin bir parçası olmamalı." dedi

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05 Mar 2024 - 13:02 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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