Gazze'ye destek TIR'ı yola çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'ye İBB TIR'ın gönderildiğini duyurdu.
İmamoğlu açıklamasında gerekli izinlerin alındığını belirterek; "Gerekli izinlerin almasının ardından Gazze'ye İBB yardım tırlarımız yola çıktı. Zulüm bitene kadar bu dayanışmaya devam edeceğiz. Bu hassas konuların seçim gündeminden uzak tutulması gerekir. İnsanlık dramından oy devşirme ucuzluğu da artık siyasetin bir parçası olmamalı." dedi
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.