Kürtaj yasallaştı

Fransa'nın kürtajı anayasal bir hak haline getirmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yasaya destek verdi. Fransa Başbakanı Gabriel Attal, dün "Fransa bugün tüm dünyaya tarihi bir mesaj verdi. Kadınların bedenleri kendilerine aittir" derken Tedros yasa için "Güvenli kürtaj, sağlık hizmetidir" dedi.

Fransa'da kürtaj hakkının Fransız Anayasası'nda yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı, parlamento üyeleri tarafından kabul edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron onaylanan tasarıyı Fransa'nın ‘gururu’ ve ‘evrensel bir mesaj’ olarak niteleyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ‘yeni bir özgürlüğün anayasal güvenceye alınmasını’ kutlamak istediğini belirtti. Başbakan Gabriel Attal, yasanın kabulüyle “Fransa'nın dünyaya tarihi bir mesaj verdiğini” vurgulayarak, kendi bedenleri üzerinde söz söyleme hakkının kadınlarda ait olduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, "Güvenli kürtaj sağlık hizmetidir. Fransa'nın kadın haklarını güvence altına alma ve hayatlarını kurtarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

“FRANSA KÜRTAJI ANAYASAYA DAHİL EDEN İLK ÜLKE OLMUŞTUR”

Fransız Kadın Hakları Savunucusu ‘Kadın Vakfı’ yaptıkları açıklamada, Fransa’nın kürtajı anayasaya dahil eden ilk ülke olduğuna dikkat çekerek “Kadın Vakfı, kürtaja başvurma özgürlüğünün Anayasa'ya dahil edilmesi yönünde parlamenterlerin verdiği tarihi oylamayı memnuniyetle karşılıyor. Bu oylama birçok açıdan tarihi ve benzeri görülmemiş bir zaferdir. Fransa, kürtajı Anayasasına dahil eden ve bu temel özgürlüğe en üst düzeyde tanınan ilk ülke olmuştur” dedi.