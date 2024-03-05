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İstanbul'u latin ateşi sarıyor

İstanbul Dünyanın en tanınmış tango orkestralarından Tango Bardo Türkiye'ye geliyor. Orkestra tango gösterileri eşliğinde 13 Mart'ta Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak..

İstanbul'u latin ateşi sarıyor mask
İstanbul'u latin ateşi sarıyor
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Arjantin'in ve Tango'nun başkenti Buenos Airesli müzisyenlerin oluşturduğu orkestra; Fransa, İspanya, Japonya, Çin, Singapur, Tayland, Brezilya, Şili, Uruguay ve Arjantin’de en önemli tiyatrolarda konserler verdi ve izleyicilerden tam not almayı başardı. Lucas Furno, Juan Miguens, Hugo Hoffmann, Mauricio Jost ve Roberto Minondi'den oluşan grup tango gösterilerinin ve dünya şampiyonası yarışmacı koreografilerinin en popüler orkestrası kabul ediliyor.

GÜÇLÜ VE RİTMİK

Tanınmış tango eserlerini kendilerine has güçlü, ritmik ve ekledikleri süslemeler ile bambaşka bir boyutta sunan ekip, eğlenceli sahne performanslarıyla da dikkat çekiyor. Orkestranın İstanbul konserinde dünyanın güçlü tango şarkıcılarından Roberto Minondi de solist olarak sahne alacak. Dünyanın en büyük Tango festivallerinden biri olan tanGO TO İstanbul'un 16'ncısı kapsamında İstanbul'da olacak orkestrayla birlikte Avrupa ve Dünya Tango Dans Şampiyonları ile Türkiye’nin en iyi tango dansçılarının sahne performanslarını da izlenebilecek.

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05 Mar 2024 - 12:45 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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