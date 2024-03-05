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İstanbullu Gelin'in yıldızı baba oluyor!

"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle tanınan Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile evlenmişti. Mutlu bir birliktelikleri olan çiftten bebek haberi geldi. "Uzun zamandır sizinle paylaşmak istediğimiz küçük sürprizimiz" ifadesini kullanan çift, hayranlarını sevince boğdu.

İstanbullu Gelin'in yıldızı baba oluyor! mask

Berkay Hardal, "İstanbullu Gelin" dizisinin setinde Hira Koyuncuoğlu ile ilişki yaşadıktan sonra kısa bir süre sonra ayrıldı ve ardından Dilan Telkök ile bir ilişkiye başladı.

2019 yılında evlenmelerine rağmen pandemi sebebiyle düğünlerini gerçekleştiremeyen çift, 2021 yılında düğünlerini yapma fırsatı buldu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan çift artık oyunculuktan çok sosyal medya içerik üretiyor.

Dilan Telkök ve Berkay Hardal, sektördeki mutlu evlilikleriyle tanınan oyuncu çift, hayranlarına bir bebek müjdesi verdi.

"Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" ifadesini kullanan çift, hayranlarını sevince boğdu.

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05 Mar 2024 - 11:53 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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