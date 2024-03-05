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Rögarda gaz sıkışması sonucu patlama

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde sinek ilaçlaması yapılan rögarda metan gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Rögar kapağının metrelerce havaya fırladığı paniğe neden olan patlama, güvenlik kamerasına yansıdı.

Rögarda gaz sıkışması sonucu patlama mask
Rögarda gaz sıkışması sonucu patlama
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde sinek ilaçlaması yapılan rögarda metan gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Rögar kapağının metrelerce havaya fırladığı paniğe neden olan patlama, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Tuna Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Belediye işçilerinin rögara sinek ilacı sıktığı sırada, makinenin ateşleme sistemi, metan gazının alev almasına neden oldu. Rögarın kapalı olması nedeniyle gaz sıkışınca patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle rögar kapağı birkaç metre fırlarken, rögardan da alev çıktı. Patlamanın şiddeti nedeniyle ilaçlama yapan işçi ile çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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05 Mar 2024 - 12:37 DHA Adana- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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