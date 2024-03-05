"Kızılcahamam’ı kazanacağız"

ALİ BARAN FAYIK

AK Parti’nin kalesi olarak bilinen ve milliyetçi muhafazakarların oy deposu olarak görülen Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yerel seçim mücadelesi kıran kırana geçiyor. 2019 yılında yapılan yerel seçimde Ak Parti’nin yüzde 60 oy oranı ile kazandığı dönemde Kızılcahamam’da İyi Partiden Belediye Başkan Adayı olan Coşkun Ünal bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday gösterildi. 31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde Cumhuriyet Halk Partisin ’den aday gösterilen Coşkun Ünal ile bir araya gelerek hem yerel seçim çalışmalarını hem de Kızılcahamam’ı konuştuk.

2009-2014 yılları arasında Kızılcahamam’da belediye başkanlığı görevini yürüten Ünal, Mansur Yavaş’ın Ankara’yı harmanlayarak hem milliyetçileri hem de sosyal demokratları bir çatı altında toplamayı başardığını ve Kızılcahamam’ı kazanacaklarını söyledi.

‘Kızılcahamamlı vatandaşlarımız bana ‘Bizim Coşkun’ derler’

Cumhuriyet Halk Partisi Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Coşkun Ünal,” Kızılcahamam AKP’nin yüzde yetmiş aldığı bir ilçedir. Genellikle milliyetçi muhafazakâr olarak bilinen bir yerdir. Aynı zamanda burası milliyetçilerin ve muhafazakârların oy deposu olarak görülen bir bölge olmasından dolayı hiç çalışma yapılmadan seçimi kazanacaklarını düşündüğü bir yer. Fakat biz bu durumu yaptığımız çalışmalarla kırdığımızı görüyorum. Kızılcahamam Ankara’nın en gözde ilçesi ama köylerimiz Türkiye’nin en geri kalmış köyleridir. Bu zamana kadar hizmet almadı. Bizde hizmeti getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Herkese dokunmaya gayret ediyoruz. Derdine derman, sevincine ortak olmaya çalışıyoruz. Kızılcahamamlı vatandaşlarımız bana ‘Bizim Çoşkun’ derler. Çünkü vatandaşlarımız beni kendileri gibi gördüğü için ‘Bizim Coşkun’ diyor” ifadelerini kullandı.

Kaderimizi Etkileyen Dışarıdan Gelen Seçmen

Ünal,” Ben Kızılcahamam merkezde her seçimi kazandım fakat köylerden oy alamadım. Merkezdeki vatandaşımız derdimize derman olur, faydası dokunur, gece gündüz çalışır diye oy veriyor. Köydeki vatandaşlarımızın bize oy vermemesi ise köylere dışarıdan seçmenin gelmesinden dolayıdır. Burada iki seçimdir kaderimizi etkileyen dışarıdan gelen seçmen etkiliyor. Çünkü burada yaşamadığı halde ikametgahı burada olduğu için oyunu kullanıp geri Ankara’ya döndü. Köylerde oy kullanan bu vatandaşlarımızın kafasında siyasi bir argümanı olduğu için buraya kim faydalı olur diye düşünmeden belirlediği siyasi argümanına oyunu kullanıp geri gitti. Fakat bu durumu biz kırdık diye düşünüyoruz. Bu durumun kırılmasının en önemli nedeni Mansur Yavaş’tan dolayı diyebilirim. Mansur Yavaş’ın sosyal belediyecilik anlayışını gören vatandaşlarımızın bu dönem doğru yere oy vereceğini görüyoruz. Çünkü insanlara eşit yaklaştığını herkes gördü. Bundan dolayı da biz Kızılcahamam’ı kazanacağız. Biz sahada bunu görüyoruz” dedi.

‘Biz siyaset değil hizmet yapacağız’

Ünal,” Kızılcahamam’da Cumhuriyet Halk Partisine karşı geçtiğimiz zamana kadar bir ön yargı vardı. Bu durum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’la birlikte bu algı yıkıldı. Çünkü biz başkanımızla birlikte son beş yıl el ele, kol kola çalıştık. Aynı zamanda Mansur Yavaş Ankara’yı harmanlayarak hem milliyetçileri hem de sosyal demokratları bir çatı altında toplamayı başardı. Aynı zamanda Mansur Yavaş rozeti çıkararak ‘biz siyaset değil hizmet yapacağız’ diye yola çıktı. Kısacası hepimiz herkesi kucaklamak için yola çıktık. Sahada vatandaşlarımız artık partiye bakmadan kim daha faydalı olur diye oy vereceklerini belirtiyorlar. Biz Kızılcahamam’ı yüksek bir oy oranıyla alacağız. Çünkü Kızılcahamam’da beş yüz kişiden oluşan bir ekibimiz var. Herkes elinden gelenin daha fazlasıyla çalışıyor. Bize karşı sahada olumsuz bir görüş veya dönüş yok” diye konuştu.

Kızılcahamam’da Sosyallik Kalmadı

Bizim en büyük projemiz gençler üzerine kurulu olduğunu söyleyen Ünal,” 2009-2014 yılları arasında Kızılcahamam’da Belediye başkanlığı yaptığım dönemde çok sosyal bir Kızılcahamam varken şimdi bu sosyallik kalmadı. Bizim dönemimizde Kızılcahamam çok turistlik bir bölgeydi fakat şimdi Kızılcahamam’a Ankara’dan vatandaşlarımız bile gelmiyor. Bizim dönemimizde her alanda imkân varken, bu durumu tamamen bitirdiler. Tekrardan göreve geldiğimizde Kızılcahamam eski ve daha fazla imkânı olan bir yere gelecek. İnsan odaklı çalışmalar yapacağız. Kızılcahamam’da eğer göçü engelleyemezsek, iş imkânı sağlayamazsak burada başarılı olma şansımız yok. Kızılcahamam’da gençlerin kalmasını sağlamak için istihdam imkanlarını yaratacağız. Benim daha önce belediye başkanlığı yaptığım dönemde Kızılcahamam’da beş bin öğrenci varken, şimdi ise üç bin öğrenci var. Buradan bu öğrencilerimizin neden gittiğini iyi analiz edip ona göre yatırımlar yapılırsa Kızılcahamam gelişmeye tekrardan başlar. Biz yapısal yatırımlarla değil halkımıza yapacağımız, dokunacağımız yatırımlarla hareket edeceğiz” dedi.