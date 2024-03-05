Bakan Işıkhan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, bir gazetecinin, "Bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak belirlendi, bir gelişme var mı?" sorusuna, "Hayırlı olsun. Yasa Meclis'ten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak" diyerek yanıt verdi.

Işıkhan, "Prim günü eşitlenmesi konusunda seçim sonrası çalışmanız olur mu?" sorusuna da "O da orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii. İstihdamı artırmak, kayıt dışılığını azaltmak, bizim en önemli hedeflerimiz arasında. Ayrıca Emekliler Yılı ile ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor" diyerek yanıtladı.